دعاء في الحج مستجاب.. «لبيك اللهم لبيك»

يتطلع غالبية المسلمين في جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، وعند الذهاب وخلال الإحرام والطواف يكثر الجميع من ترديد دعاء في الحج مستجاب، لكن البعض قد لا يعلم ما دعاء الحج؟

دعاء الحج مستجاب

أوضحت دار الإفتاء المصرية دعاء في الحج مستجاب الذي يجب ترديده بهذه الصيغة: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك».

وتابعت دار الإفتاء، في الحديث عن دعاء في الحج مستجاب، بأنّه إذا قالها المسلم بهذه الصيغة فيكون أمر حسن وإن أكمل عليها فلا مانع، وصحَّ عن النبي ﷺ أنّه سُئل: أيُّ الحجِّ أفضل فقال: العَجُّ والثَّجُّ، فالعج هو: رفع الصوت بالتَّلبية، يُعلن التوحيد والبراءة من الإشراك بجميع صوره وأشكاله.

دعاء الذهاب إلى الحج

ويمكن ترديد دعاء في الحج مستجاب: اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضٍ عنا وارزقنا حسن الخاتمة وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار وأجرنا من النار أنا وكل من قال آمين يا رب العالمين.

اللهم يسّر لنا زيارة بيتك الحرام بالحج، اللهم إني أستودعك كل من جاء إلى بيتك الحرام، يا رب ردهم ردًا جميلًا، اللهم تقبل منهم، واغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.

أدعية الحج مكتوبة

ويجوز ترديد دعاء في الحج مستجاب: «اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام وارزقنا الذهاب للحج واكتب لنا زيارة لبيتك الحرام، وزيارة قبر رسولك -صلّى الله عليه وآله وسلّم- يا رب العالمين».

«اللهم تقبل منّا صالح الأعمال وارزقنا زيارة بيتك الحرام عاجلًا غير آجل يا رب العالمين».

اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.