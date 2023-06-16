إزالة 280 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة بسوهاج

قامت الوحدة المحلية في مركز جرجا بمحافظة سوهاج، برفع المخلفات والتراكمات بشوارع المدينة، وفقا لتصريحات عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا.

حملات مكثفة في شوارع جرجا

وقال رئيس مدينة جرجا في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة استهدفت جميع القطاعات بحري وقبلي وشرقا وغربا، كما استهدفت كوبري جرجا ومنطقة شيخ العرب والمشوادي الشرقي والغربي ومنطقة الحوزة والمشتل والأبعدية والمنفذ وحوض الزهورات والحرية بحري وقبلي وشارع البحر والجزيرة، وكذلك منطقة أبوعمرة وشارع عبدالله النديم وشارع الإمام الشاطبي بالفؤادية وشارع الإمام المحاسبي ومنطقة حوض الزهور.

رفع 280 طن مخلفات بسوهاج

وأسفرت حملة النظافة بمدينة جرجا والمناطق التابعة لها، عن رفع أكثر من 280 طن من القمامة والمخلفات والأتربة من الشوارع والطرقات بالمدينة بكافة القطاعات، باستخدام أدوات الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

وأكد رئيس مركز ومدينة جرجا أن الحملات المكثفة تهدف إلى خلق بيئة نظيفة وجميلة تليق بحضارة وتاريخ مدينة جرجا، وحماية للأهالي من اندلاع حرائق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.