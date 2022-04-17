رفع القمامة ضمنها.. إجراءات محافظة القاهرة لاستقبال عيد القيامة والربيع

أعلنت أجهزة محافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

ومن جانبها وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وكل الأجهزة التنفيذية، باتخاذ التجهيزات والإجراءات الخاصة للاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، في نطاق عمل كل قطاع، بالتوازي مع تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وفي ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة والتأكد من حسن انتظام العمل والرقابة المستمرة وتوفير كافة الخدمات للمواطنين وفقًا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأكدت نائب المحافظ على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة رفع القمامة ومخلفات المباني من خلال شركات النظافة وحملات الإنقاذ المركزي والشركات المختصة من شوارع المنطقة الجنوبية ومحيط الكنائس استعدادًا لاحتفالات الإخوة الأقباط، مع مراجعة الإنارة والصيانة المستمرة لها وتغيير الكشافات بالتنسيق مع إدارة الإنارة بالأحياء والمحافظة.

رفع السيارات المتهالكة من الشوارع

كما شددت على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس والمطرانيات وأماكن العبادة بالإضافة إلى تنظيم الحملات المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق ومسؤولي المربعات بالمتابعة المستمرة لرفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والتعامل بصورة فورية لكافة البلاغات التي ترد للأحياء.

حملات على المحلات والأسواق

كما وجهت بالتنسيق الشامل مع إدارات التموين للقيام بحملات مستمرة على المحال التجارية والأسواق والمخابز لضبط المخالفات إلى جانب التنسيق المستمر مع الإدارات الصحية والطب البيطري للتفتيش على السلع والتأكد من صلاحيتها وتكثيف حملات وضبط جميع الكميات غير صالحة الاستخدام، والفحص والتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ اللازم من إجراءات.

تلقي بلاغات المواطنين

كما أكدت على تلقي البلاغات من خلال غرف العمليات التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة للإبلاغ الفوري عن أيه أحداث أو أي طارئ خلال فترة الاحتفالات والأعياد.