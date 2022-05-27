رفع 400 طن من القمامة والمخلفات الصلبة في حملات مكبرة بسوهاج

شنت الوحدات المحلية بسوهاج، حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتركيب كشافات الإنارة، أسفرت عن رفع 387 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة، والتخلص منها بشكل آمن.

وأوضح عدلي أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم رفع 67 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية، استهدفت قرى «روافع القصير، وعرابة أبو الدهب، وأمام المعاهد الأزهرية والمدارس بقرية الكوامل، وتونس، والصلعا، ومنطقة أتريبس الأثرية، وطريق المزالوة الدير الأبيض بقرية أولاد عزاز».

استمرار حملات النظافة في مدينة سوهاج

وقال هلال زكي، رئيس حي شرق سوهاج، إن حملات النظافة مستمرة بنطاق الحي، حيث تم استهداف شوارع «المشنب، ومحيط ميدان الثقافة، وشارع ترعة باجا الشرقي، وشارع التحرير، ومحيط المعهد الأزهري، ومحيط المساكن بمدينة ناصر، وأسفل دوران كوبري أخميم سوهاج، وشارع كورنيش النيل الشرقي، وشارع الفتح، وشارع الشريف، وشارع رمضان نصر، وشارع عبد الحليم محمود، والرشيدي، والشيخ المراغي».

وفي مركز ومدينة ساقلتة، أكد ممدوح عباس، رئيس المركز، أن حملات النظافة مستمرة بشوارع المدينة والوحدات القروية التابعة، حيث تم رفع الأتربة والمخلفات بشوارع «التحرير، عبد السلام عارف، محيط مدرسة الشهيد محمد جمال».

ولفت أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، أن أعمال المتابعة مستمرة لمنظومة النظافة وجمع القمامة من المستشفيات والعيادات والمطاعم والمحلات التجارية، والتخلص منها بشكل آمن، كما قام الحي بحملات نظافة مكبرة بمناطق «غرب الكوبري، المدينة الطبية، كورنيش النيل الغربي»، مشيرا إلى أنه تم كنس الشوارع وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات الحي، حيث تم رفع 280 طن قمامة من كافة قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

وفي حي الكوثر بمحافظة سوهاج، قال علي لطفي، رئيس الحي، إنه تم استكمال أعمال التجميل وصيانة أعمدة الكهرباء بجميع القطاعات، مشيرا أنه جاري العمل في تركيب جلوبات تجميل بالأعمدة المخصصة لها بعد تركيبها بالجزيرة الوسطى بمنطقتي «أبراج الأوقاف، معهد أمناء الشرطة»، أسفل مطلع طريق البحر الأحمر تمهيدا لتغذيتها بالكهرباء والحفاظ على الطابع الحضاري للحي.

نشاط مكثف للحملات في أخميم وساقلتة

وذكر حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج، أن المركز شهد نشاطا مكثفا لحملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بقرى «نيدة، الحواويش، الكولة»، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة الطرق والشوارع وتمهيدها بالجليدر، ورفع الأتربة والمخلفات لمنع تراكمها.

وقالت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة المنشأة، إنه تم متابعة أعمال الإنارة وصيانة الكشافات، وإصلاح محول نجع يسى، وصيانة الإنارة بالزوك الغربية، واستكمال إنارة طريق الهماص أولاد الشيخ وعزبة النمر والدويرات وطرق دنقلة وأولاد الشيخ ومدخل قرية البواريك والباجية وأولاد حمزة.

وأوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم إصلاح أعطال الكشافات وتركيب اللمبات بالشوارع والميادين المختلفة بالمدينة، وساحل طهطا، ومجلس قروي الصوامعة غرب، وطريق أسيوط سوهاج الزراعي، وطريق ترعة نجع حمادي، وصيانة محول نجع أحمد عامر بالصوامعة غرب، وزرع وتركيب أعمدة إنارة جديدة بمجلس قروي الصفيحة ونزلة القاضي وبنجا وشطورة.

وأكد شريف السيد حسين، رئيس مركز ومدينة المراغة، على استمرار أعمال النظافة بشوارع المدينة، بداية من منطقة النزلة وشارع النيل، ومنطقة نجع الحاكم، وشارع الجلاء، وشارع عبدالمنعم رياض، ومنطقة غرب السكة الحديد، مشيرا إلى رفع وتفريغ الحاويات بواسطة معدات المكبس والتخلص منها بطريقة آمنة، وأسفرت الأعمال عن رفع 40 طن مخلفات.

رفع المخلفات والأتربة بشواع طما

وتابع حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة طما، أعمال حملات النظافة بنطاق المركز، حيث تم تسوية مدخل كوبري الساحل وتمهيده، وتم رفع جميع المخلفات بشوارع المدينة وأماكن تراكم القمامة، وتغطية كافة الوحدات القروية بنطاق المركز بحملات نظافة مكثفة بشكل دوري.

وأشار محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام، إلى استمرار أعمال الإنارة بنطاق قرية أولاد يحيى بحري، وتكثيف حملات الإنارة اليومية، ورفع كفاءة مستوى الإنارة والنظافة، وظهور الشوارع بمستوى لائق، وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، لافتا إلى استمرار أعمال التجميل بالمدخل الجنوبي للمدينة، وبنطاق مجلس قروي أولاد سالم بحري، وطريق نجع موسى، وطريق النصيرات، كما تم الانتهاء من دهانات وتجميل المدخل الشمالي للمدينة.

إزالة 120 طن قمامة في جهينة

وقال أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة جهينة، إنه تم رفع أكثر من 120 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة ومناطق تجمع القمامة، وشملت الحملات شوارع وطرق المدينة، ومنطقة التحرير، ومجمع المحاكم، والإدارة الزراعية، والتعليمية، ومنطقة شادر السمك، وشارع الشهداء، والشيخ مبارك، ومحيط مستشفى جهينة، ومنطقة موقف سيارات الأجرة، والمناطق المحيطة، والسوق الحضري، والعديد من المناطق الأخرى.