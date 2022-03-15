‏ جهاز نظافة وتجميل المنصورة: رفع 280 طنا من القمامة

شنت محافظة الدقهلية حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، تمكنت خلالها من رفع 280 طنًا من القمامة و6 أطنان أتربة من الشوارع والميادين بنطاق المنطقة المركزية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

كنس الشوارع بالمنصورة لرفع الأتربة والقمامة

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن أعمال الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع بالمنصورة لرفع الأتربة والقمامة من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، أسفرت عن رفع 280 طنًا من القمامة و 6 أطنان أتربة بالشوارع والميادين بنطاق المنطقة المركزية.

حملة شملت عددًا من الشوارع الرئيسية

وقال المحاسب نادر محي الدين، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، إن جهاز النظافة والتجميل بالمنطقة المركزية شن حملة، شملت عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنصورة، وذلك بداية من شارع عبد السلام عارف وشارع الجيش وشارع الترعة وامتداد جيهان وشارع الجلاء وشارع مستشفى الصدر، وشارع النخلة وشارع سعد زغلول وشارع المشاية وشارع الجمهورية، وخلف مستشفى التأمين الصحي، وأعلى كوبري سندوب على مدار الثلاث ورديات.

وأضاف «محي الدين»: شارك في الحملة السيارات الصغيرة في أعمال الكنس بشارعي الجيش والمشاية، كما استُخدمت أيضًا في أعمال الجمع المنزلي بعدد كبير من شوارع الجلاء الضيقة، وجرى رفع ناتج تقليم وتهذيب الأشجار، وشملت الأعمال تحسين مستوى النظافة بالحدائق والجزر الوسطى، والاهتمام بالإنارة العامة، كما شارك في الحملة سيارتين لرفع كفاءة الأعمدة من شارع الهنداوي، ورشاد قاسم وعدد من المعدات والمكابس ولودرين كبيريني وثلاث لوادر صغيرة و4 سيارات حمولة نصف طن.