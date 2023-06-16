تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الصناعية 2023-2024 في المحافظات، تشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات مصر.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الصناعية 2023-2024 في المحافظات

وجاء تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الصناعية 2023-2024 في محافظة الجيزة بعد اعتماده من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كالتالي:

1- مدرسة طباعة إمبابة: درجة القبول 230.

2- مدرسة طباعة الهرم: درجة القبول 225.

3- إمبابة ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري: درجة القبول 215.

4- أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات: درجة القبول 215.

5- الجيزة الكهربية ثانوي صناعي ونظام إعداد مهني 210: درجة القبول 215.

6- طلعت حرب ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني 210: درجة القبول 215.

7- الجيزة ثانوي صناعي بنات: درجة القبول 215.

8- الميدان ثانوي صناعي بنات وإعداد مهني 210: درجة القبول 215.

9- نكلا ثانوي صناعي مشترك: درجة القبول 215.

10- المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين: درجة القبول 215.

11- وردان ثانوي صناعي مشترك: درجة القبول 210.

12- أبو رواش ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهني 205: درجة القبول 210.

13- المنوات ثانوي صناعي بنات: درجة القبول 210.

14- الحوامدية ثانوي صناعي بنات: درجة القبول 210.

15- فصول ملحقة على التعليم المزدوج: درجة القبول 210.

16- شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني 205: درجة القبول 210.

17- البدرشين ثانوي صناعي بنات وإعداد مهنى 205: درجة القبول 210.

18- ناصر ثانوي صناعي بنين: درجة القبول 200.

19- العياط ثانوي صناعي بنات: درجة القبول 200.

20- الصف ثانوي صناعي للتأسيس العسكري بنين: درجة القبول 200.

21 - الصف ثانوي صناعي بنات: درجة القبول 200.

22- طهما ثانوي صناعي بنين: درجة القبول 195.

23- الصف الثانوي صناعي بنين بزرزاره وإعداد مهني 185: درجة القبول 190.

24- الشهيد أحمد رمضان سالم صناعي بنين وإعداد مهني 185: درجة القبول 190.

25- أطفيح ثانوي صناعي بنات والكداية ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهني 185: درجة القبول 190.

26- القبابات ثانوي صناعي مشترك: درجة القبول 185.

27- البرمبل المتقدمة مشتركة: درجة القبول 185.

28- مدرسة الباويطي: درجة القبول 180.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الصناعية بالشرقية

وجاء تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الصناعية 2023-2024 في محافظة الشرقية على النحو التالي:

1- مدرسة الزقازيق الفنية الصناعية العسكرية المتقدمة للبنين: 230 درجة للعام و180 درجة للخدمات.

2- مدرسة الشهيد طيار أحمد فؤاد بكر الميكانيكية العسكرية للبنين: 240 درجة للعام و185 درجة للخدمات.

3- مدرسة الزقازيق الصناعية بنات رقم 2: 235 درجة للثانوي العام، 185 درجة للخدمات، 180 درجة للمهني، و140 درجة لخدمات المهني.

4- مدرسة اللواء عبد المنعم أبو المجد العسكرية الصناعية المشتركة بالزنكلون: 225 درجة للبنين في العام والخدمات، 180 درجة للخدمات، وللبنات 180 درجة للثانوي العام، 175 درجة للثانوي العام المهني، و140 درجة لخدمات المهني.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الصناعية بشمال سيناء

وجاء تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الصناعية 2023-2024 في محافظة شمال سيناء كالتالي:

1- 140 درجة (دور أول وثاني) للقبول في مدرسة العريش الثانوية المهنية الصناعية بنات، مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة نخل الثانوية الصناعية المشتركة.

2- 185 درجة (دور أول وثاني) للقبول بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بالعريش.

3- 180 درجة (دور أول وثاني) للقبول بمدارس العريش الصناعية المتقدمة، بئر العبد الصناعية المشتركة، رفح الثانوية الصناعية المشتركة، الشهيد محمود حسن الثانوية الصناعية بنات، الشهيد النقيب محمد أحمد الثانوية الصناعية المشتركة، الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة.

4- 170 درجة (دور أول وثاني) للقبول في مدرسة الشهيد الحسنة الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة الجورة الثانوية الصناعية المشتركة، آل الشوربجي الزخرفية الصناعية المشتركة، العريش الثانوية المعمارية الصناعية، مدرسة بغداد الثانوية الصناعية المشتركة.

5- 165 درجة (دور أول وثاني) للقبول في فصول خدمات ملحقة مدرسة بئر العبد الثانوية الصناعية بنين.

6- 160 درجة (دور أول وثاني) للقبول بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية بنات.

7- 140 درجة (دور أول وثاني) للقبول في مدرسة العريش الثانوية المهنية الصناعية بنات، مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة نخل الثانوية الصناعية المشتركة.

وجاء تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الصناعية 2023-2024 في سوهاج كالآتي:

1- مدرسة جرجا الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات: 190 درجة.

2- مدرسة سوهاج المعمارية بنين: 180 درجة.

3- مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية: 200 درجة.

4- مدرسة سوهاج الصناعية بنات: 200 درجة.

5- مدرسة نجع الدير الصناعية بنين: 160 درجة.

6- مدرسة عرابة أبو الدهب الصناعية بنين: 155 درجة.

7- مدرسة أخميم الصناعية بنات: 190 درجة.

8- مدرسة الصوامعة شرق الصناعية بنين: 180 درجة.

9- مدرسة النسجية بنات بحي الكوثر: 155 درجة.

10- مدرسة المنشأة الصناعية بنين: 190 درجة.

11- مدرسة المنشأة الصناعية بنات: 180 درجة.

12- مدرسة الدناقلة الصناعية المشتركة: 165 درجة.