أسعار شقق المصايف بالغردقة.. تبدأ من 400 جنيه في الليلة

رفعت أجهزة مدينة الغردقة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال آلاف الزائرين لقضاء إجازة الصيف على الشواطىء والتي تمتد لمسافة كيلوا مترات، ويسأل المواطنين عن أسعار شقق المصيف في الغردقة والتي تضم مئات الشاليهات والشقق المصيفية بعضها يقع على الشاطئ مباشرة، وتبدأ أسعار الشقق من 400 جنيه في الليلة وتصل إلى 700 جنيه.

شقق المصيف في الغردقة

يقول محمد القاضي صاحب مكتب سمسرة عقارات في الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» تزامناً مع فصل الصيف يزداد الطلب على شقق المصيف في الغردقة وتختلف أسعار الشقق من منطقة لأخرى، إذ تضم الغردقة عدد من المناطق القريبة من شواطئ البحر ولا تفصلها سوى بضع خطوات وبها شقق مصيفية مثل منطقة القيادات وعربية والوفاء ذهبية، والكوثر شيراتون وأبو العباس وشيري والباشا والمدارس.

أسعار شقق المصيف

وأشار محمود ذكي سمسار عقارات بالغردقة بأن أسعار شقق المصيف في فصل الصيف تبدأ من 400 جنيه للإيجار في اليوم الواحد وتصل إلى 700 جنيه، والأمر يعتمد على درجة التشطيب والأثاث الموجود بالشقة.

مصيف الغردقة

وأعلنت أجهزة مدينة الغردقة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال آلاف الزائرين لقضاء إجازة الصيف على الشواطىء والمنتجعات السياحية و الشاليهات والشقق المصيفية، إذ تضم الغردقة 4 شواطئ عامة وعدد من المماشي السياحية ومزارات سياحية وجزر بحرية ومحميات طبيعية.

ورفعت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة ومنعت الإجازات خلال إجازة العيد.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور شادي باسم عدد من سيارات الاسعاف بالميادين والشواطئ لتأمين المصطافين وتخصيص سيارة إسعاف لكل شاطىء عام.