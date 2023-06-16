مصرع عامل وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأطفيح

لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم أثناء سيرهم على الطريق الزراعي بدائرة قسم أطفيح في محافظة الجيزة، ونُقل الجثمان والمصابون إلى مستشفى أطفيح المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أطفيح، بتلقيه بلاغًا من مستشفى أطفيح المركزي بوصول عامل 19 سنة جثة هامدة، إثر إصابته بكسور متفرقة في الجسم وبرفقته 6 أشخاص مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم.

تفاصيل الواقعة

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مصطفى المهدي بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث، وتبين في أثناء استقلال المتوفى والمصابين تروسيكل قيادة سائق 16 عاما، اصطدمت بهما سيارة نصف نقل قيادة سائق 40 سنة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافها تجاه التروسيكل، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

محضر بالواقعة

وتم التحفظ على السيارة وقائدها، ونُقل الجثمان والمصابون إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.