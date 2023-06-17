حوادث اليوم: ضبط 3 متهمين بحوزتهم مخدرات.. وزوجين بتهمة سرقة السيارات

أعلنت وزارة الداخلية أن كشف أجهزتها الأمنية المختلفة العشرات من القضايا والجرائم على مدار الساعات الماضية في مختلف محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز حوادث اليوم التي شهدتها المحافظات وأوضحتها وزارة الداخلية من خلال بيانات رسمية على مدار الـ24 ساعة الماضية.

القبض على 3 متهمين بحوزتهم مخدر الحشيش في السلام

في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، استطاعت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار فيها، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على كميات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة، داخل السيارة التي يستقلها الثلاثة، واتضح من خلال التحريات أن اثنين من المتهمين الثلاثة لديهم معلومات جنائية سابقة.

وأُحيل المتهمين إلى النيابة العامة، وخضعوا لجلسة تحقيق، اعترفوا من خلالها بتفاصيل الواقعة وبحيازتهم للمواد المخدرة بغرض الإتجار فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الخليفة

وفي منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة و3 رجال بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات، واتضح من خلال التحريات أن سيدة هي صاحبة العقار، وتم القبض عليهم أثناء عمليات الحفر والتنقيب داخل المنزل.

وعثرت أجهزة الأمن على حفرة يصل عمقها إلى 5 أمتار، بالإضافة إلى قطعة من الحجر يشتبه فى أثريتها، مع بعض الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، واعترف المتهمين بتفاصيل الواقعة بقصد البحث عن الآثار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

القبض على متهمين بسرقة السيارات في الإسماعيلية

في محافظة الإسماعيلية، ضبطت الأجهزة الأمنية شخص وزوجته ولهما معلومات جنائية سابقة، بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات من الشوارع، حيث عثرت أجهزة الأمن بحوزتهم على 10 مفاتيح مصطنعة مختلفة، واعترف المتهمين بارتكاب عدد 9 وقائع لسرقة السيارات، وأرشدوا عن أماكن السيارات المسروقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.