علي جمعة لبرنامج الشاهد: محمد مرسي كان يجهل أمور القيادة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن محمد مرسي اتصل به الساعة 10 ونصف صباح يوم جمعة، وطلب أن أحضر لصلاة الجمعة معه، ورفض، لكنه ترجاه فوافق، وذهب فأجلسه عن يمينه وشيخ الأزهر عن شماله، وهذا يعني أنه لا يعرف البروتوكولات.

تفاصيل صغيرة لكن دالة

وأضاف «جمعة» خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»: شيخ الأزهر هو شيخ الإسلام، ويجب أن يجلس عن يمين الرئيس، وأنا كنت المفتي وقتها، فهذا يعكس جهله بأمور القيادة، لأنها تفاصيل صغيرة لكن دالة.

وأوضح: بعد الصلاة طلب مني أن أجلس معه وأدله على الخير، فقلت له كيف أتصل بك، فلم يكن يعرف رقمه، فطلب إلى رئيس ديوانه محمد رفاعة الطهطاوي أن يعطيني الرقم، فأعطاه لي بشكل خطأ حتى لا أتواصل معه.

بكاء مرسي مع أحد الدعاة

وتابع أن أحد الدعاة المشهورين جلس بجواري في رحلة عمرة، وأخبرني أن محمد مرسي كان يتصل به يوميا يتحدث معه، وكان يبكي في الهاتف ويقول «المسؤولية أكبر مني»، فليس هكذا تدار الدول، تعلمنا من الخلفاء الراشدين كيف تدار الدول.