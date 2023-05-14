حريق هائل في معرض شباب مصر ببني سويف

شب حريق هائل في معرض شباب مصر بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، منذ قليل، ودفعت قوات الإطفاء 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها.

بلاغ بنشوب حريق في معرض

كان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغًا بنشوب حريق داخل في معرض شباب مصر المقام بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، فوجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل المصابين حال وجود إصابات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بـ4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماد النيران والسيطرة عليها.

انتقال قوات الأمن إلى مكان الحريق

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحريق، وقوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي وجهت بإجراء التحريات حول أسباب الحريق، مع ندب خبراء المعمل الجنائي، وحصر التلفيات والخسائر وإخطار الجهات المعنية للتعامل مع الموقف.