افتتاح مسجد وضريح الفضل بن العباس بالمنوفية.. استغرق ترميمه عامين

شارك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، في افتتاح مسجد أمير الجيوش بن الفضل الشهير بمسجد "سيدي شبل الأسود"، بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية وذلك بالنيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

ولفتت وزارة الآثار في بيان، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قاموا بافتتاح المسجد اليوم.

تعاون بين «الآثار» و«الأوقاف»

ومن جهته أوضح الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن افتتاح المسجد اليوم يأتي استمرارا لسلسلة التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف في الفترة الأخيرة والتي أثمرت عن العديد من الافتتاحات للمساجد الأثرية خلال هذا العام وآخرها كان افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الظاهر أوائل الشهر الجاري.

ترميم المسجد استغرق عامين

وعن مشروع الترميم، أوضح هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، أنه تم البدء في تنفيذ المشروع منذ شهر يوليو 2021 حتى مايو 2023، لافتا إلى أن الأعمال تضمنت معالجة الأسقف والأرضيات وترميم وصيانة الجدران، وكذا صيانة وترميم الأعمال الخشبية والتي تتمثل في المنبر وكرسي المصحف وكافة أشغال الخشب بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء والإضاءة بالمسجد، وصيانة الواجهات ومعالجة واستكمال الشبابيك الجصية، وتركيب نظام صرف مياه الأمطار، كما تم تأهيل الموقع العام للمسجد والضريح.

المسجد ينسب إلى أمير الجيوش محمد بن الفضل

ومن جانبه قال الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن المسجد ينسب إلى أمير الجيوش محمد بن الفضل بن سيدنا العباس عم سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من آل بيت النبوة الملقب بشبل الأسود، والذي أرسله الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه على رأس قيادة الجيش في مصر واستشهد في موقع الضريح، لذا حرص الفاطميون على إنشاء ضريح ومسجد مجاور لقبره.

وتابع: وقد تطورت عمارة المسجد على مر العصور حتى أعيد بناؤه عام 1899، ثم قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناؤه مرة أخرى في عهد الملك فؤاد الأول عام 1925، وتم افتتاحه عام 1927.

وأشار إلى أن المسجد يتكون من بيت صلاة وصحن مكشوف ويوجد ضريح سيدى شبل وإخواته السبع بنات داخل مقصورتين يعلوهما قبة ضريحية وللمسجد مئذنة واحدة على الطراز المملوكي في الركن الشمالى الغربي وبقايا مئذنة في الركن الجنوبي الشرقي.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي بالتزامن مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي والذي يوافق 13 يونيو من كل عام.