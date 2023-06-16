موعد عيد الأضحى 2023 في سكاكا بالسعودية

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، لذلك يرغب العديد من المواطنين المصريين والسعوديين بالمملكة العربية السعودية، في معرفة موعد عيد الأضحى 2023 في سكاكا، وكذلك يوم عرفة ووفقا للحسابات الفلكية وفق ما صرحت به الجمعية الفلكية بجدة خلال الأيام الماضية قبل حلول شهر ذي الحجة 1444هـ، يوافق عيد الأضحى 28 يونيو المقبل.

موعد عيد الأضحى 2023 في سكاكا

وفقاً للحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية فإن موعد عيد الأضحى 2023 في سكاكا، يوافق يوم 28 يونيو المقبل، في العاشر من ذي الحج من كل عام، حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وفي تلك الأيام يحتفل المواطنون من خلال زيارة أقاربهم وذبح الأضاحي وتأدية صلاة العيد حسب كل مدينة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سكاكا

وأعلنت السعودية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في جميع مدن المملكة، إذ أن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سكاكا، في تمام الساعة 6:01 صباحا يوم 28 يونيو المقبل.

موعد يوم عرفة في سكاكا

وحسبما ذكرت صحيفة «سبق» السعودية، يوافق يوم عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل، يقابله يوم 9 من شهر ذي الحجة.