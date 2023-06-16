مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر

لقي عامل مصرعه وأصيب شخصان آخران في انقلاب أتوبيس خاص لنقل العمال في حدائق أكتوبر بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتقديم العلاج اللازم للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى أكتوبر المركزي بوصول عامل جثة هامدة وإصابة شخصين بكسور وسحجات في أماكن متفرفة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين أن أتوبيسا خاصا لنقل العمال قيادة سائق 30 سنة أثناه سيره من أكتوبر اتجاه الحوامدية انفجر الإطار الخلفي واختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب في انقلابها، ومصرع عامل وإصابة شخصين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرير محضر بالواقعة

تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.