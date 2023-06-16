التحقيق في واقعة مصرع طالب سقط من «الأسانسير» بكرداسة

لقي طالب مصرعه بعد أن سقط من الأسانسير بالطابق الخامس في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، كما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول طالب 15 سنة جثة هامدة، بسبب سقوط من علو.

تفاصيل الواقعة

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والد المتوفى عامل 50 سنة، الذي أفاد بوفاة نجله، بسبب سقوطه من الأسانسير، من الطابق الخامس أثناء فتح باب المصعد، وعدم تواجد الأسانسير، ما أدى إلى سقوطة جثة هامدة في الحال.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.