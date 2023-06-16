مشرف لكل 45 حاجا.. خدمات جديدة تقدمها شركات السياحة لزوار بيت الله الحرام

كشف علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة باتحاد الغرف السياحية، إنه سيتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا من حجاج السياحة، سيرافقهم منذ سفرهم إلى الأراضى المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج، لافتًا إلى أن وجود مشرف لديه خبرة كبيرة في أعمال الحج لمثل هذا العدد يعتبر مناسب جدًا.

تقديم وجبتين يوميا

وأضاف «الغمري» لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الخدمات سيحصل عليها حجاج السياحة هذا العام، إذ سيتم تقديم وجبات غذائية لهم طوال فترة إقامتهم لأداء المناسك، كما سيتم تقديم 3 وجبات لهم «فطار وغداء وعشاء» خلال تواجدهم بمخيمات منى وعرفات.

ندوات دينية لحجاج السياحة

وأشار إلى أن هناك خدمات أخرى، منها تنظيم ندوات دينية لهم بمقار إقامتهم عبر وعاظ ومشايخ تابعين لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف، كما سيكون هناك ندوات صحية، ويتم إعلامهم بمقرات البعثة بمكة والمدينة المنورة للذهاب إليهم رفقة المشرف حال وجود ما يستدعى ذلك.