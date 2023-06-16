نصائح قبل امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. «متبدأش بالنحو»

ساعات قليلة وتبدأ أولى امتحانات الثانوية العامة المضافة للمجموع والتي يفتتحها الطلاب بامتحان اللغة العربية، وعادة ما تكون أصعب الاختبارات من حيث الرهبة والخوف، كما أن تعدد فروع اللغة بين نحو وأدب وقصة وغيرها، ما يجعل هناك بعض الصعوبات التي يواجهها الطلاب خلال الاختبار.

امتحان اللغة العربية

وفي التقرير التالي يعطي أحمد سيد مدرس اللغة العربية بعض النصائح في حديثه لـ«الوطن»، لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع ورقة امتحان اللغة العربية يوم الأحد المقبل، كما يلي:

- أول هذه النصائح هي أن بعض الطلاب يبدأوا بحل النحو، كونه أصعب الفروع فيستغلون أنهم في كامل تركيزهم في البداية ويبدأون به، وهو أمر خاطىء كونه قد يحط من عزيمتهم حال صعوبته.

- عليهم البدأ بأسهل الأسئلة وأضمنها هو الأمر المهم في امتحان العربي.

امتحانات الثانوية العامة

- الاهتمام بسؤال التعبير كونه يحمل أكبر درجات بامتحان اللغة العربية.

- معرفة أماكن الفروع داخل ورقة الإجابة لاختصار الوقت خلال الحل.

- التعامل بحرص مع فرع القصة وفهم أحداثها لأنها دائما ما تأتي بشكل غير مباشر وتحتاج لتدقيق وتركيز.

- المرادفات الصعبة أو المضادات، يمكن حلها من خلال المجيىء بما على شاكلتها من وزن وقافية والتنبؤ بحل سؤال الامتحان طبقا للمثيل.

- التركيز على الوحدات الأخيرة في فرع النحو، مثل الأساليب، الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، والتي لها محل من الإعراب، والمنادى، وحروف الجر الزائدة.