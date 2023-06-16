لطلاب الثانوية العامة.. كيف تستفيد من بنك المعرفة في مراجعة العربي؟

يخوض طلاب الثانوية العامة ماراثون الامتحانات، ويستعد طلاب جميع الشعب لأداء امتحان اللغة العربية، بعد غد الأحد، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.

وهناك العديد من المنصات الإلكترونية الحكومية، المخصصة لخدمة الطلاب والباحثين، ومن بينها بنك المعرفة، الذي يعد بمثابة كنز لطلاب الثانوية العامة، لمتابعة الدروس «أون لاين» دون حاجة لتضييع وقت في الدروس الخصوصية التي تستنزف أولياء الأمور وأموالهم.

كيفية الاستفادة من بنك المعرفة

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» كيفية الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وتحصيل دروس ومراجعات الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية.

يقدم بنك المعرفة محتوى رقميا تفاعليا مرتبطا بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم لكي يسهل على الطالب فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، حيث أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع قادر على التعليم والإبداع والتفكير.

ويوفر بنك المعرفة ورش عمل دراسية للطلاب وأبرزها «York Press»، للتعرف على كيفية ربط موسوعة كتب «الفراشة» بالمناهج التعليمية المختلفة، لإضفاء جو من المتعة على العملية التعليمية.

يوجد ببنك المعرفة العديد من القواميس الرقمية والكتب والمصادر العربية والأجنية.

خطوات استخدام بنك المعرفة

1- زيارة منصة بنك المعرفة من جوجل أو عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

2- سجل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

3- اختار أيقونة الدليل الدراسي من الصفحة الرئيسية.

4- اختيار المادة المراد متابع الشرح الخاص بها.

5- تظهر جميع الوحدات والدروس المقررة في المادة، وبعدها سيظهر لك كتاب الطالب، عبارة عن النسخة الرقمية من الكتاب المدرسي، والمحتوى الإضافي لشرح وتوضيح كل موضوع.

بنك المعرفة وامتحان اللغة العربية

يتيح بنك المعرفة الوحدات والدروس المقررة في مادة اللغة العربية والتي يجرها امتحانها غدا، حيث تظهر للطالب نسخة رقمية من كتاب اللغة العربية المدرسي به شرح وتوضيح كل موضوع، وأسئلة ومراجعات.

خطوات إنشاء حساب على بنك المعرفة

وإذا لم يكن لديك حساب على بنك المعرفة، فقم بإنشائه على النحو التالي:

- الدخول إلى كلمة «سجل الآن».

- اختر المرحلة التعليمية

- يظهر المربع الخاص بالبيانات الشخصية للطالب ويظهر بها:

- الاسم الأول

- الاسم الأخير

- البريد الإلكتروني

- تأكيد البريد الإلكتروني

- رقم الهاتف المتحرك «الموبايل»

- الرقم القومي للطالب

- تاريخ الميلاد