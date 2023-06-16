غلق جزئي بشارع فيصل بالجيزة وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء إغلاق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة في الاتجاهين لتحويل المرافق المتعارضة مع مسار محور عمرو بن العاص.

وأوضحت المحافظة في بيان أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال القطع العرضي لمد كابلات كهرباء «جهد 11» الخاصة بتحويل المرافق «كهرباء» المتعارضة مع مسار مشروع محور عمرو بن العاص تحديداً بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين.

غلق جزئي بشارع فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة

وتابعت: لذا يستلزم الأمر إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة يوم واحد فقط، ابتداءً من الساعة 12 صباح غد السبت وحتى الساعة الخامسة صباح نفس اليوم دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس الحي المختص بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.