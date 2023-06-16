حبس 3 أشخاص وسيدة بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص وسيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على المنزل مسرح الواقعة وانتداب لجنة خبراء من هيئة الآثار لفحص المكان لبيان مدى أثريته من عدمه.

بداية البلاغ

وردت معلومات وأكدتها تحريات المباحث مفادها قيام 3 أشخاص وسيدة بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبالانتقال وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبفحص المنزل تبين العثور على حفرة عمقها 6 أمتار، كما تم العثور على أدوات الحفر، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة

العقوبة بموجب القانون

عقوبة التنقيب عن الآثار بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وفي حالة أنه تمكن من استخراج قطع أثرية تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.