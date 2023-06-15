استشاري طرق: قطاع النقل اليوم في عيد بسبب الانجازات والمشروعات

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن قطاع النقل اليوم في عيد، لما يحدث من إنجازات ومشروعات، لافتا إلى أن جولة الرئيس السيسي بمحطة تحيا مصر، متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية لها مردود كبير.

أهم كلمة سر في خطة الدولة

أوضح «نبيل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية الحياة، أن قطاع النقل أهم كلمة سر في خطة الدولة خلال الفترة السابقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

الدولة على خطة الموانئ

وأكد استشاري الطرق والنقل الدولي، أن الهدف من ذلك أن يكون هناك قاطرة تنمية، لأن ذلك يحدث طفرة في تصنيف مصر الخارجي، ويضع الدولة على خطة الموانئ، موضحا أن الدولة تستطيع أن تحتل المكانة العالمية طبقاً لعبقرية المكان.

وأشار إلى أن الموانئ على البحر الأبيض والمتوسط، كان لا بد من ربطها بشبكة الطرق والنقل الكهربائي، حتي تخلق تبادل تجاري بين البر والبحر، كجزء من منظومة النقل الشامل.