لطلاب الشهادة الإعدادية.. 5 مدارس متخصصة بديلة للثانوية العامة بالمحافظات

يوجد العديد من بدائل الثانوية العامة المتخصصة بالمحافظات يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الالتحاق بها وجميعها توفر فرص عمل للطلاب فور التخرج منها ومجموعها متفاوت مابين أقل من 250 وأكثر من 250 وتحمل شروط للالتحاق بينها اختبارات رياضية وطبية.

تنشر «الوطن» أبرز 5 مدارس متخصصة بدائل للثانوية العامة بالمحافظات وشروط الالتحاق بها وتنسيق كلا منها.

مدرسة الطاقة الشمسية

أنشئت في مدينة أسوان عقب إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في أسوان وذلك لسد احتياجات المحطة من الفنيين والمهندسين، وتقبل المدرسة مجموع لا يقل عن 260 درجة لخريجي الشهادة الإعدادية ويشترط أن يخلو الطلاب المتقدمين للدراسة بها من أي موانع صحية مع اشتراط التوزيع الجغرافي.

مدرسة السكك الحديد والطرق

وتتبع مدرسة السكك الحديد مدرسة النقل ويتم من خلالها تعليم فني هيئة السكك الحديدية لمدة 3 سنوات، يشترط أن يكون أن يكون الطالب حاصل على 210 درجات كحد أدنى ويتم التعيين فور التخرج والأولوية بالالتحاق بها للمجموع الأعلى.

مدرسة الذهب والمجوهرات

تقع المدرسة في مدينة العبور وهى متاحة للبنين والبنات، ومتخصصة في مجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات وتم إنشائها بالتعاون مع شركة «إيجيبت جولد» التي تعمل بمجال صناعة الذهب والمجوهرات، ويجب للالتحاق بها اجتياز اختبارات اللياقة الصحية والبدنية والمقابلة الشخصية، واختبارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

تقع مدارس مياه الشرب والصرف الصحي بعدة محافظات منها المنوفية والقاهرة والبحيرة بينما تقع بصعيد مصر بمحافظتي أسيوط وبنى سويف ويتم تعيين خريجي هذه المدرسة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فور تخرجهم من المدرسة، وهى تعمل على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي

مدرسة صيد وتربية الأسماك

وتنتشر مدرسة صيد وتربية الأسماك في محافظات الساحل التي يوجد بها أساطيل الصيد مثل محافظات دمياط وكفر الشيخ، وتتبع التوزيع الجغرافي.