موعد بداية فصل الصيف.. اعرف عدد أيامه وسر «الليالي البيضاء»

شهدت درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، إلا أنه رغم ذلك، ما زال فصل الصيف لم يأتي بعد، فما زلنا نعيش في رحاب فصل الربيع، الذي يتميز بالتقلبات الجوية.

وبالنسبة لفصل الصيف فلكيًا، فقد حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية، موعد بداية فصل الصيف، بأنه يبدأ يوم 21-5-2023.

موعد فصل الصيف 2023

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023، يحدث عند الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي، يوم الأربعاء 21 يونيو.

وأضح الدكتور جاد القاضي، أن عدد أيام فصل الصيف 2023 يبلغ 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.

عدد ساعات النهار في فصل الصيف

وبالنسبة لعدد ساعات النهار، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية، أنه بعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس شمالاً نحو خط الاستواء تدريجياً، ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، ويحدث عكس ذلك في نصف الكرة الجنوبي، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصف شمالاً يوم 21 من شهر يونية «الانقلاب الصيفي» فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

ويوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو، يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وبالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض 47 درجة وخط عرض 66 درجة، في هذا اليوم يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة «الليالي البيضاء».

ماذا يحدث في بداية فصل الصيف

وفي هذا اليوم، لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية عند خط عرض 66 درجة فأكثر شمالاً، ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل، وفي الوقت نفسه لا تشرق الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية عند خط عرض 66 درجة فأكثر جنوباً فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوي.