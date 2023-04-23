«البترول»: توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 14 مليون وحدة سكنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي في جميع محافظات مصر إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية يعكس حجم الطفرة التي شهدها هذا النشاط والاهتمام الكبير الذي أولته الدولة خلال السنوات التسع الأخيرة منذ عام 2014 لزيادة عدد الأسر المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية وإحلالها محل أسطوانات البوتاجاز بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن المواطنين وعن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن قطاع البترول وصل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الـ9 بما يفوق عدد الوحدات التي جرى توصيلها في 34 عاما، والتي لم تزد على 6 ملايين وحدة سكنية.

وأوضح أن من أهم عوامل ارتفاع معدلات التوصيل هو مبادرة وزارة البترول التى بدأت عام 2018 بتوجيهات رئاسية لتقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل بشكل ميسر على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد بالنسبة للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بنظام المشروع.

تنفيذ خطوط وشبكات الغاز لنحو 926 قرية حتى الآن

وبلغ إجمالي الوفر في استهلاك البوتاجاز نتيجة وجود أكثر من 14 مليون وحدة سكنية تستفيد بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية نحو 253 مليون أسطوانة، والدعم الموجه لها في الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومشروعات توصيل الغاز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث بدأت نحو 102 منطقة على مستوى الجمهورية بدأت الاستفادة بالغاز الطبيعى لأول مرة خلال الشهور الماضية من العام المالى 2022/2023 على الرغم من التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية، وذلك بعد انتهاء قطاع البترول من أعمال توصيل الشبكات وإطلاق الغاز الطبيعى بمنازل تلك المناطق .

وتشهد مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ خطوط وشبكات الغاز لنحو 926 قرية حتى الآن، حيث يجرى إقامة شبكات الغاز الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 234 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها علاوة على 203 قرية جار تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها.

وبلغ عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة وإحلاله محل السولار حوالى 3700 مخبز .

تركيب مليون و805 ألف عداد غاز طبيعي مسبق الدفع

وفى إطار توجه الدولة لتعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع في كافة المرافق فقد تم تركيب حوالي مليون و805 ألف عداد غاز طبيعي مسبق الدفع حتى الآن، وتيسيرا على العملاء جرى توفير خدمة إعادة شحن كارت العداد المنزلي مسبق الدفع عن طريق شركات الشحن الإلكتروني (فوري – ضامن – بي بلس).