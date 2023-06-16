الرئيس السيسي لعمال المحاور والطرق: «احنا بنغير حياة الناس في مصر»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها محور المستشار عبدالمجيد محمود بطول 7 كيلومترات، وهو المحور الموازي لشارع 9 بالمقطم.

كما تابع الرئيس السيسي، أعمال تنفيذ كوبري طه حسين الرابط بين محور ياسر رزق بمناطق المقطم والمعادي بمحور الحضارات ومنه إلى مناطق وسط البلد وكورنيش النيل.

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه حديثه للعمال في مشروعات الطرق، قائلا لهم: «احنا بنغير حياة الناس في مصر، أنا بشكركم» ليرد عليه أحد العمال: «احنا اللي بنشكرك على الزيارة اللي أنت نورتنا بيها النهاردة»، ليرد عليه الرئيس السيسي: «أنتم اللي منورينا.. بس احنا جايبينكم يوم الجمعة».

وواصل: «خلي بالكم دة نفع كبير للناس، وأكتر حاجة ترضي ربنا، إنك تعمل حاجة تسعد بيها الناس، وتريح بيها الناس، أنتم بتشتغلوا وبتاخدوا أجر على كدة، بس أنت ممكن تاخد أجر وتأذي وتخرب.. ربنا يديكم الصحة.. مش عاوزين حاجة؟».

كما حرص الرئيس السيسي، على التقاط صورا تذكارية مع عمال مشروعات الطرق والمحاور.