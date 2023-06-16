أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، خريطة تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الإسكندرية وبدائل الثانوية العامة بالمحافظة، وفقا لبيان التنسيق الصادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

واعتمد المحافظ تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الإسكندرية، الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 225 درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي العام، لتكون بمثابة بدائل الثانوية العامة بالإسكندرية ليبدأ الثانوي الصناعي 170 درجة لتنسيق الدبلومات الفنية المدارس الصناعية 2023-2024.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الإسكندرية، ودرجات القبول في محافظة الإسكندرية للمدارس الثانوية الفنية الصناعية ويتراوح من 170 درجة حتى 210 درجة درجة ويتضمن تنسيق المدارس الفنية الصناعية لهذا العام نظام الـ 3 سنوات 2024/2023:.

وهى كالتالي:

مدارس البنين على بن أبى طالب الثانوية الصناعية بنين 170 درجة.

-‏ طوسون الثانوية الصناعية بنين 210 درجات.

-‏ إسكندرية الثانوية الصناعية 210 درجات.

-‏ الشاطبي الميكانيكية الثانوية 210 درجات.

- ‏السلام الثانوية الصناعية 203 درجات.

-‏ محمد على الزخرفية والمعمارية 199 درجة.

-‏ إسماعيل فهمى الثانوية الصناعية 202 درجة.

- ‏الورديان الفنية الصناعية 208 درجات.

- ‏العامرية الثانوية الصناعية 185 درجة.

-‏ الرأس السوداء الثانوية الصناعية 202 درجة.

- ‏المسيري الثانوية الصناعية 185 درجة.

-‏ أبيس الثانوية الصناعية 205 درجات.

- ‏برج العرب الفنية 190 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

وقال وكيل تعليم الإسكندرية إن تنسيق المدارس الفنية الصناعية بنات نظام الثلاث سنوات كالتالي:

- مدرسة محمد رجب الصناعية بنات 205 درجات.

- ‏مصطفى كامل الصناعية بنات 205 درجات.

- ‏أمبروزوا الثانوية الصناعية 200 درجة.

- ‏الورديان الثانوية الصناعية 205 درجات.

- ‏المسيري الثانوية الصناعية 180 درجة.

- ‏أبيس الثانوية الصناعية 190 درجة.