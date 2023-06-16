11 مرشحا يتنافسون في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية 2023 السبت

تنطلق انتخابات الغرفة التجارية في الإسكندرية وجميع المحافظات المصرية، السبت، حيث يتنافس في الانتخابات قائمة وحيدة في الإسكندرية تحت شعار «معاً لاستمرار العطاء»، تضم 9 مرشحين، ومرشحان أخران، لاختيار مجلس إدارة جديد للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر في الفترة من عام 2023 وحتى عام 2027.

قائمة بها 9 مرشحين في الإسكندرية

ويتنافس في انتخابات الغرفة التجارية المصرية في محافظة الإسكندرية، قائمة وحيدة تحت شعار «معاً لاستمرار العطاء»، وتضم كل من أحمد محمد الوكيل، أحمد حسن أحمد، أحمد محمد صقر، وشريف بقطر فخري، وعمر خميس الغنيمي، عمرو أحمد مصيلحي، ياسر المناويشي، محمد ماهر حنفى ،محمد سامى فتح الله، كما يتنافس منفرداً في الانتخابات إبراهيم أبو الحسن، رئيس شعبة البلاستيك، وحازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة.

10 مقارات انتخابية

وتبدأ اللجان استقبال الناخبين للتصويت في مقر الغرفة التجارية في الإسكندرية من التاسعة صباح غداً السبت وتجرى الانتخابات بـ10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل، ويبلغ عدد الناخبين 44 ألف و364 ناخب، مع تأمين الانتخابات من خلال مديرية أمن الإسكندرية.