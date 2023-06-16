كيف تفرق بين اللحوم البلدية من المستوردة؟.. «خلي بالك من اللون والختم»

يقبل المواطنون على شراء كميات مناسبة من اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك احتفالًا بهذه المناسبة السارة التي تعد فرصة للتزاور وصلة الرحم والإحسان للفقراء والمحتاجين، وبشكل عام لا يستغي المواطنون عن شراء اللحوم سواء في العيد أو غيره من الأيام.

وربما لا يستطيع الكثيرون التفرقة بين أنواع اللحوم المستوردة والبلدية المطروحة بالأسواق، ويكونوا صيدًا سهلًا للاستغلال وجعش التجار، لذا توضح «الوطن» الفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة، إذ يمكن التفرقة بينهما من حيث القيمة الغذائية واللون ومدة الطهي وختم المجازر.

طريقة التفرقة بين اللحوم المستوردة والبلدية

أوضح الدكتور لويس شنودة مدير إدارة النزهة البيطرية، الفروق بين اللحمة البلدي والمستوردة والمجمد والتي جاء على النحو التالي:

من حيث القيمة الغذائية

- اللحوم البلدية غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وأوميجا 3 وتعتبر أهم مصادر البروتين للإنسان.

- تفتقد اللحوم المستوردة قيمتها الغذائية نظرا لتخزينها ففترة طويلة وافتقارها للدهون والجيلاتين التي تعطي اللحمة الطعم المميز.

من حيث مدة الطهي

- تحتاج اللحوم المستوردة وقل أطول في التسوية والطهي من اللحوم البلدية، وتكون شوربتها خفيفة.

- اللحوم البلدية سريعة الطهي، ووقيمتها الغذائية عالية وشوربتها دسمة، فيما عدا لحوم الحيوانات الأكبر سننا تستغرق وقت أطول في الطهي.

من حيث اللون

- تمتاز اللحوم البلدية باللون الأحمر المائل للوردي، وتكون دهونها لونها أبيض أو مائل للإصفرار حسب نوع الحيوان، والنسيج متماسك.

- اللحوم المستوردة لونها أغمق ودهونها أقل ولها رائحة تشبه العطن،ونسيجها رطب يتهتك بالغط عليه بسبب التجميد لفترات طويلة وظروف النقل أثناء الاستيراد.

من حيث الختم

- تختم اللحوم المستوردة باللون البنفسجي سداسي الشكل.

- اللحوم البلدية تختم باللون الدائري أو المربع حسب عمر الحيوان.