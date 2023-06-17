تبدأ من 35 جنيها.. أماكن أرخص ملابس العيد بكفر الشيخ

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك، ما يجعل أهالي محافظة كفر الشيخ، يبحثون عن ملابس العيد بأسعار مناسبة، إذ أن هناك العديد من الأماكن التي تشتهر بكونها توفر جميع أنواع الملابس للجنسين، بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، حيث تبدأ من 35 جنيها.

أماكن أرخص ملابس للعيد بكفر الشيخ

تقدم «الوطن»، أماكن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في محافظة كفر الشيخ، من خلال الأسواق الحرة، بحي غرب مدينة كفر الشيخ، وفي مدينة بلطيم، التي تبدأ أسعارها من 35 جنيها، وهي كالتالي:

- منطقة «المزلقان الوسطاني»، بحي غرب مدينة كفر الشيخ.

- منطقة السوق القديم، بحي غرب مدينة كفر الشيخ.

- منطقة سوق الجملة والملابس المستوردة، بوسط مدينة بلطيم.

- منطقة سوق وسط دسوق، في مدينة دسوق.

- منطقة سوق الملابس بمدينة الرياض، في مركز الرياض.

- منطقة سوق الملابس بشارع المستشفى، في مدينة الحامول.

إقبال على الشراء وخامات جيدة للغاية

أكد حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن مناطق بيع الملابس بالأسواق العامة في كفر الشيخ، جيدة للغاية وفي متناول جميع الأسر، والشباب، بأسعار تبدأ من 35 جنيها، علاوة على أنها تتميز بالخامات الممتازة «صنع في مصر»، بما يطلق على الأماكن السابق ذكرها، «عتبة» كفر الشيخ الجديدة، حيث تتوافر الجودة، والسعر المخفض حال الشراء من المستهلك.