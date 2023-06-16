طقس 72 ساعة مقبلة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح وأمطار في عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، إذ تستمر درجات الحرارة في الارتفاع غدًا على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

طقس 72 ساعة مقبلة

وتشهد حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة ظواهر جوية، تتمثل في نشطا الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على قترات متقطعة يومي الاثنين والثلاثاء.

درجات الحرارة السبت 17 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

درجات الحرارة الأحد 18 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.

درجات الحرارة الاثنين 19 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.