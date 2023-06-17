آخرها كوبري طه حسين.. مشروعات بأسماء رموز خالدة: «نقدر عظماءنا»

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي نصب عينيه، تخليد أسماء رموزنا الذين حققوا إنجازات تاريخية كبيرة، بإطلاق أسمائهم على محاور وكباري ومحطات مترو، وذلك تقديرا لدورهم في الحياة العامة وإنجازاتهم.

طه حسين

الأديب الكبير، عميد الأدب العربي، وصاحب الصولات والجولات الأدبية والكتب الرصينة، الذي قررت الدولة تخليده، بإطلاق اسمه على أحد الكباري المرورية الكبيرة.

فأجرى الرئيس السيسي، جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، منها أعمال تنفيذ كوبري طه حسين الرابط بين محور ياسر رزق بمناطق المقطم والمعادي، بمحور الحضارات ومنه إلى مناطق وسط البلد وكورنيش النيل.

وقال الرئيس: «إحنا سمينا الكوبري طه حسين علشان الناس تعرف إننا مقدرين لعظمائنا، خاصة إن مقبرته تحت الكوبري، وبالتالي هنسميه الدكتور طه حسين».

ياسر رزق

مشروع محور ياسر رزق، من أبرز المحاور المرورية التي يتم العمل على الانتهاء منها خلال الوقت الجاري، ويعتبر شريان جديد يربط منطقة المقطم بعدد من المناطق الأخرى داخل القاهرة مثل وسط البلد وطريق صلاح سالم وطريق الأوتوستراد، ويعد الراحل ياسر رزق أحد أبرز الصحفيين في السنوات الأخيرة.

سميرة موسى

هي أول عالمة ذرة مصرية، وأول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول «جامعة القاهرة حاليًا»، ومحور سميرة موسى هو محور يقع في محافظة القاهرة ويربط شرقها بجنوبها من خلال المرور بمنطقة أرض المعارض والعاشر بمنطقة التجمع.

صفاء حجازي

أطلقت وزارة النقل اسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي، أول سيدة تترأس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على محطة بالخط الثالث للمترو ضمن 4 محطات بالخط، وذلك لإسهاماتها الوطنية الكبيرة خلال التفرة الماضية.

أحمد عرابي

أطلق اسم الزعيم الراحل أحمد عرابي، قائد الثورة العرابية، على محور يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي، وذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والتيسير عليهم، والحد من التلوث البيئي.

ولم تغفل الدولة دور من أثروا الحياة المصرية ممن هم على قيد الحياة فقررت تخليدهم أيضا وعلى رأسهم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، والبطلة الأولمبية فريال أشرف.

المستشار عبدالمجيد محمود

يبلغ طول محور المستشار عبد المجيد محمود 7 كم، ويعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، وينقل الحركة المرورية من محور الشهيد إلى محور ياسر رزق بالمقطم ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا إلى كورنيش النيل.

وسيؤدي عقب الانتهاء منه لتخفيف الضغط عن شارع 9 بالمقطم، وعن محور ياسر رزق، وتم تنفيذ كميات حفر وردم به وصلت إلى 5 ملايين متر مكعب.

فريال أشرف

هي لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، وحصلت على ذهبية دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو 2021، كأول لاعبة في تاريخ مصر تحقق ذهبية أولمبية للكاراتيه.

وأطلق اسمها على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين، بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.