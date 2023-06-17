هل يصح حج الصغير؟.. مفتي الجمهورية يجيب

أجاب الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن سؤال أحد المستفتين عن حج طفل صغير، وجاء نص السؤال كالتالي: «هل يصح حج الصغير إذا فعله؟ فقد ذهبتُ أنا وأخي الأكبر لأداء فريضة الحج، وكان معه ابنه الأصغر، وبعد عودتنا، أخبره بعض الناس بأنه لا يصح حج الأطفال، لعدم مقدرتهم على أداء مناسك الحج كاملة، وأن الصبي لا يعرف ما يفعل لصغر سنه.. فهل حج هذا الصبي صحيح؟».

حجٌّ صحيحٌ شرعًا يؤجر عليه هو ووالده

ورد «علام»، عبر الموقع الرسمي لدار الافتاء المصرية، مؤكدًا صحة حج الطفل الصغير قائلًا: «ما قام به الطفل المشار إليه من أداء الحج أيًّا كان عمره، حجٌّ صحيحٌ شرعًا يؤجر عليه هو ووالده، ويقع عنه تطوعًا، سواء كان أدى مناسك الحج بنفسه أو أن والده ساعده في أدائها أو أداها عنه».

الإفتاء تقدم نصائح للحجاج

وقدمت دار الافتاء المصرية، بعض النصائح لمن ينوا الحج هذا العام وهي أن يُطَهِّر نفسه، ويخلص رقبته من المظالم وحقوق الغير، ويرد الديون إلى أصحابها متى استطاع، ويتوب إلى الله، ويستغفره فيما عجز عن رده، ويصل أرحامه ويبرَّ والديه، ويطلب رضا إخوانه وجيرانه.