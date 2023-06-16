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قيادات الإسكان تشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال بحدائق العاصمة

كتب:

أيمن حمزة
10:39 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
قيادات الإسكان تتفقد وحدات المبادرة الرئاسية بحدائق العاصمة

قيادات الإسكان تتفقد وحدات المبادرة الرئاسية بحدائق العاصمة

تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، وحدات المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، لشريحة محدودي الدخل، بإجمالي 111 عمارة نموذج 75 م2 للوحدة، والجاري تنفيذها تحت إشراف مركز البحوث والاستشارات الفنية، كلية الهندسة، جامعة الزقازيق، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية وبينها المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، لتوفير المسكن الملائم للمواطن المصري بالمدن الجديدة.

 قيادات الإسكان تتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية

واستكمل مسئولو الإسكان الجولة داخل مشروع سكن كل المصريين بتفقد نموذج الإسكان الأخضر، لمتابعة مشروع إنشاء 358 عمارة، ومشروع إنشاء 344 عمارة تحت إشراف مركز بحوث الإسكان والبناء، بهدف دفع العمل ورفع معدلات الإنجاز بالمشروع.

وأشادوا بالجهد المبذول من قبل مسئولي جهاز مدينة حدائق العاصمة، مؤكدين ضرورة حث الشركات العاملة بالمشروع على سرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات الفنية المطلوبة، وضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تلك المشروعات حتى يتسنى تسليمها لحاجزيها.

المتابعة الدورية لأعمال الإسكان والطرق والكهرباء

ووجه المهندس علاء عبد اللاه، بالمتابعة الدورية لأعمال الإسكان والطرق والكهرباء والمرافق والزراعة والنظافة، وضرورة الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة والمواصفات الفنية المناسبة وما يلزم من أعمال زراعة حول العمارات، وتمهيد الطرق الداخلية، ورفع أية مخلفات حول العمارات.

وشدد رئيس الجهاز على المرور الدائم من قبل مسئولي الجهاز على المناطق المختلفة لتوفير الأمن لقاطني المدينة، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة في أسرع وقت ممكن وطبقاً للبرامج الزمنية لتوفير سبل الراحة للسكان.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.