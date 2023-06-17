أكثر من 90 وظيفة لا تشترط المؤهل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه.. تعرف عليها

استعرض موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الوظائف التي تتناسب مع الأشخاص الذين يجيدون القراءة والكتابة فقط، ويبحثون عن فرصة عمل تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظيفة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة لمن يجيدون القراءة والكتابة فقط ودون شهادة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة شيف خباز

اسم الشركة: بريدفاست.

مقر العمل: القاهرة الجديدة – القاهرة.

العمالة المطلوبة: 31

سنوات خبرة: 3 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 لـ 33 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب

اسم الشركة: صيدليات عابدين.

مقر العمل: الجيزة - السادس من أكتوبر - الشيخ زايد – الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عامل بوفيه ونظافة

اسم الشركة: معمار الأشراف.

مقر الوظيفة: مدينة العبور – القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنة إلى ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 -30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سائق

اسم الشركة: confidential.

مقر العمل: سبورتنج - سموحة - لوران - ميامي – الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثالثة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 – 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: يصل لـ 5 ألاف.

وظيفة سائق نقل جامبو

اسم الشركة: الراية ماركت.

مقر العمل: السلام - المرج - عين شمس - مدينة نصر – القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 28 – 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سروجى سيارات

اسم الشركة: موديفاى لكماليات السيارات.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

سنوات الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 – 43 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5500 -6500 جنيه.

الحوافز الإضافية: 500 – 1500 جنيه.

وظيفة مسئول امن

اسم الشركة: مستشفى الوطني للعيون.

مقر العمل: مصر الجديدة – القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 -45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مشرف صيانة سيارات

اسم الشركة: مودرن انجليش سكول.

مقر العمل: التجمع الخامس – القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 3 – 7 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 – 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 100 -500 جنيه.

وظيفة فرد أمن وحراسة

اسم الشركة: أف أم بلس.

مقر العمل: العلمين – مطروح.

العمالة المطلوبة: 19.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 – 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4 ألاف جنيه.

وظيفة كهربائي سيارات

اسم الشركة: Confidential company.

مقر العمل: العاشر من رمضان – الشرقية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: 5 – 15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 – 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 100 – 1000 جنيه.

وظيفة معلمة قرآن كريم للأطفال والنساء

اسم الشركة: مركز أيات.

مقر العمل: مصر الجديدة – القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 – 49 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 – 4000 جنيه.

وظيفة نجار

اسم الشركة: بيتك.

مقر العمل: عين شمس – القاهرة.

سنين الخبرة: 5 – 15 سنة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 34 – 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 6500 – 11000 جنيه.

وظيفة حداد ولحام

اسم الشركة: برو أس.

مقر العمل: شبرا – القاهرة.

سنين الخبرة: 6 – 12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 – 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة هاوس كيبنج

اسم الشركة: confidential.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 – 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.