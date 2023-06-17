سانت كاترين تستقبل مئات السائحين الأجانب اليوم

تشهد مدينة سانت كاترين اليوم السبت، رواجا سياحيا، حيث توافد مئات السياح من كل الدول لزيارة مدينة التجلي ومشاهدة شروق الشمس فوق جبل موسى.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإقبال السياحي على مدينة سانت كاترين يتزايد في فصل الصيف بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدارسي بالنسبة للمصريين والعرب، وذلك للاستمتاع بما تحويه من مناظر طبيعية وآثار تاريخية تمثل مختلف العصور.

2000 سائح في سانت كاترين

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين استقبلت ما يقرب من 2000 سائح من مختلف الجنسيات، حيث يقومون بزيارة المدينة عصرا ويتجمعون خلف الدير من أجل بدء رحلة الصعود إلى جبل موسى.

وتابع أن بعض السياح يفضلون التوجه إلى جبل موسى ظهرا لمشاهدة لحظات الغروب من فوق قمة الجبل بارتفاع 2250 مترا عن مستوى سطح البحر، ويقومون بالمبيت لمشاهدة لحظات الشروق، ومن ثم يعودون إلى المدينة لزيارة دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم.

استعدادات عيد الأضحى المبارك

كما أوضح اللواء خالد فودة، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدن، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تستقبل مدينة سانت كاترين آلاف السياح في هذا التوقيت الذي يواكب انتهاء امتحانات الجامعات والدبلومات الفنية، ومن المتوقع أن تتزايد الأعداد السياحية خلال فترة إجازة عيد الأضحى.