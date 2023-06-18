إحالة متهمين بسرقة كابلات هواتف أرضية في القاهرة إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة، إحالة شخصين لاتهامهما بحيازة وسرقة 11 «كابل تليفوني» مكونة من الرصاص والنحاس يصل وزن الواحد منها إلى 500 كيلوجرام، إلى المحاكمة الجنائية.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بالقبض على شخصين أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما وقيادته ومُحمل عليها 11 كابل هواتف أرضية.

القبض على المتهمين

وبعد مواجهتهما ومناقشتهما عن مصدر تلك الكابلات، اعترفا بسرقتها أثناء قيامهما بأعمال الحفر بمشروع خاص بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل، وبعد استدعاء مسؤول الشركة، يقيم في محافظة القليوبية، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وأضاف مسؤول الشركة أن تلك الكابلات خاصة بالهواتف الأرضية، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال حسين ياسر كمال المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أنه «يعاقب من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة».

ولفت الخبير القانوني إلى أن المتهم يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقة، إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة «320 عقوبات».