6 أمور يجب على الحاج إنجازها قبل السفر لأداء المناسك.. منها سداد الدين

مع حلول عيد الأضحى المبارك، وشهر ذي الحجة، يتطلع المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى أداء مناسك الحج، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة على كل قادر، لذلك تنشر دار الإفتاء باستمرار، كل ما يخص ضوابط وآداب ولوازم الحج، تيسرا على الحجاج المسافرين.

لوازم على الحجاج قبل السفر لأداء المناسك

وحددت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عدد من اللوازم الواجبة على الحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج، ومنها ما يلي:

- تطهير النفس.

- تخليص ما في رقبته من المظالم وحقوق الغير.

- رد الديون إلى أصحابها متى استطاع.

- التوبة إلى الله والاستغفار فيما عجز عن رده.

- وصل الأرحام وبر الوالدين.

- طلب الرضا من الإخوان والجيران.

محاذير في ملابس الحجاج ابتعد عنها

وحددت دار الإفتاء في منشور آخر أيضا عدد من المحاذير التي لا تجوز شرعا في ملابس الحجاج، وهى ارتداء الجوارب أو الملابس المفصلة كالجلباب مثلًا وإن اضطر الحاج لذلك فلا حرج وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].