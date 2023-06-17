الحالة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

شهدت معظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، فضلًا عن عدم رصد أي كثافات مرورية بالشوارع.

انسيابية مرورية

وسرت حالة من الانسيابية المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر الذي يربط محافظتي القاهرة والجيزة، ولم تظهر أي كثافات بطريق صلاح سالم، وشارع جسر السويس بالاتجاهين «رمسيس والعباسية»، والمطرية وعين شمس ومصر الجديدة، كما شهد أيضاً شارع «جامعة الدول العربية»، حالة سيولة مرورية بمختلف الاتجاهات.

الحالة المرورية بالميادين

أما بالنسبة لميادين محافظتي القاهرة والجيزة، فقد شهدت الحركة المرورية حالة من الانتظام خلال الساعات الأولى من الصباح، أبرزها ميادين التحرير والعباسية ومصطفى محمود، إلى جانب الطريق الدائري.

غلق محور 26 يوليو

كما شهد محور 26 يوليو غلق كلي في الاتجاهين حتى الساعة 12 ظهر اليوم، وذلك من أجل إزالة أحد كباري المشاة، في إطار استكمال كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر.