عاجل.. موعد صرف معاشات يوليو 2023 زيادة 15% للشهر الرابع على التوالي

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. يعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، خلال هذه الفترة، وذلك تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك نهاية شهر يونيو وتستمر اجازة العيد حتى الأول من يوليو 2023.

موعد صرف معاشات يوليو 2023

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يكون موعد صرف المعاشات يوم 1 من كل شهر لجميع المستفيدين، أي أنه من المفترض أن يكون موعد صرف معاشات يوليو 2023، أول يوليو المقبل، حيث لم يصدر أي قرار حتى الآن بتبكير صرف معاشات يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك.

ويذكر أنه تم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من شهر أبريل الماضى وفقاً لقرار الرئيس بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، ويستمر صرف هذه الزيادة بمعاشات يوليو 2023 أيضا للشهر الرابع على التوالي.

الحد الأدنى لزيادة المعاشات 170 جنيها

وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، قد أوضحت فى تقرير صادر عنها، أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات الأخيرة، يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، مضيفة أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيو.

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 و حتي 30/6/2023 استفادت من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

وتوفر هيئة التأمينات الإجتماعية منافذ متعددة لصرف المعاشات للمواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية حيث يكون من خلال البريد ومنافذ شركة فورى وماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM وفروع بنك ناصر الاجتماعى وبنوك القرى، والبنوك التجارية، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.