خطوات تجديد رخصة القيادة مصر 2023.. تعرف على التفاصيل

أعلنت منصة وزارة الداخلية خطوات وشروط تجديد رخصة القيادة مصر 2023، من أجل تسهيل المهمة على المواطنين وفق استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الشرطية سواء عن طريق تقديمها بشكل مباشر من المقار الشرطية أم إلكترونيًا.

وتنشر «الوطن»، المستندات المطلوبة وخطوات تجديد رخصة القيادة مصر 2023، وفق المعلن على منصة وزارة الداخلية وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة مصر 2023

- شراء ملف تجديد رخصة القيادة من المرور التابع له محل الإقامة.

- أصل بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- أصل رخصة القيادة القديمة.

- ينصح باصطحاب الفيزا الخاصةلأن أغلب المعاملات تجرى من خلالها وليس من خلال الدفع كاش.

خطوات تجديد رخصة القيادة الخاصة 2023

- استخراج شهادة المخالفات بالإضافة لرسوم المخالفات.

- كشف طبي بوحدة المرور للتوقيع على كشف الرمد وفصيلة الدم، وسلامة الأطراف.

- شراء ورقة بيانات من داخل وحدة المرور.

- التوجه للتصوير لالتقاط صورة رخصة القيادة.

- تسليم الأوراق الشاملة للوحدة المختصة بالمرور وتشمل: «وصل الكشف الطبي، شهادة المخالفات، ورقة البيانات، البطاقة الشخصية وصورة منها، ورخصة القيادة المنتهية».

- الحصول على رقم إيصال دفع الضريبة في الخزينة.

- تسليم إيصال الضريبة المدفوع إلى الشباك الذي جرى تسليم الأوراق فيه ليقوم بإرسال الملف إلى وحدة طبع الرخصة.