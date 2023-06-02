هل يجوز استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي بعد سن المعاش؟.. خبير يجيب

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن قانون المرور يسمح للمواطن باستخراج رخصة قيادة السيارة سواء كان شابًا أو مسنًا لكن الحد الأدنى يجب ألا يقل عن 18 سنة.

استخراج رخصة سيارة بعد المعاش

وأشار سيد أحمد لـ«الوطن» إلى أنه في حالة خروج المواطن على المعاش فإن القانون لا يمنع استخراج رخصة قيادة سيارة ولكن هناك ضوابط في المرور لابد من اتباعها ومن أهمها اللياقة الطبية أي ينبغي على المواطن اجتياز الاختبار الطبي قبل الحصول رخصة القيادة الخاصة.

ضوابط استخراج رخصة قيادة خاصة

ووفق حديث الخبير القانوني فإن هناك ضوابط وإجراءات لا بد من اتباعها في المرور حتى يحصل المواطن على رخصة القيادة وهي كالتالي:

- يشترط للحصول على رخصة القيادة ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

- ألا يكون المتقدم يعاني من مشكلات عضوية تمنع الحصول على رخصة القيادة.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن يطلع الموظف على الأصل.

- صورة من شهادة التخرج أيضا مع اطلاع على الأصل.

- يقدم طلب الحصول على الرخصة على نموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور.

- يحتاج الملف أيضا لـ4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم.

- أصل شهادة الكشف الطبي الذي يتم للمتقدمين داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة.

خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي

- الذهاب لوحدة المرور الخاصة بالمتقدم، وتكون حسب محل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية.

- تقديم المستندات السابق ذكرها للموظف المختص.

- اجتياز المتقدم اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور.

- دفع الرسوم المقررة، ثم الحصول على رخصة القيادة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة سيارة جديدة

- أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.

- إذا كانت السيارة المراد استخراج رخصة لها محلية الصنع، يجب إحضار مستند يثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية.

- إذا كانت السيارات مستوردة فيراعى تقديم شهادة بيانات من أصل الإفراج الجمركي موجه لوحدة تراخيص الخاصة بك.

- استعلام أمني من وحدة البحث الجنائي.