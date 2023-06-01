تعرف على سن استخراج رخصة قيادة 2023 والأوراق المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في استخراج رخصة قيادة لأول مرة عن طريق وحدات المرور المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتساءل البعض عن السن المسموح له استخراج رخصة القيادة، لذا تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته حول سن استخراج رخصة قيادة 2023 والأوراق المطلوبة.

سن استخراج رخصة قيادة 2023 والأوراق المطلوبة

وبحسب ما حددته الإدارة العامة للمرور، فإن هناك عدة شروط يجب توافرها مع إرفاق بعض المستندات لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة، من أبرزها ألا يقل سن المتقدم لاستخراجها عن 18 عاماً.

وبعد معرفة سن استخراج رخصة قيادة، تأتي أبرز الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة والتي يجب تجهيزها قبل توجه المتقدم إلى وحدة المرور التابعة لمحل سكنه ببطاقة الرقم القومي، كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2- تقديم 4 صورة شخصية للمتقدم، شرط أن 4*6 وبخلفية بيضاء.

3- تقديم صورة من شهادة التخرج مع الاطلاع على أصلها.

4- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي إلى وحدة المرور، والخاص بكل من صحة النظر وأمراض الباطنة.

5- اجتياز مختلف اختبارات القيادة والإشارات في المرور.

6- دفع الرسوم المقررة لاستخراج رخصة قيادة.

عقوبة السير برخصة منتهية

وفي تصريحات سابقة للواء أحمد هشام، مسؤول سابق بالإدارة العامة للمرور، لـ «الوطن»، قال إن المادة رقم 34 من قانون المرور، نصت على أن تجديد رخصة قيادة سيارة يتم خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء مدتها، أما في حالة عدم تجديدها خلال هذه الفترة، فيتم معاقبة صاحب الرخصة بسحبها ودفع غرامة مالية.