رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تهدي «كرسي متحرك» لطفلة من ذوي الهمم في الشرقية

كتب:

محمد بركات
12:53 م | السبت 17 يونيو 2023
الداخلية تستجيب للطفلة

الداخلية تستجيب للطفلة

أهدت وزارة الداخلية طفلة من ذوي الهمم، «كرسي متحرك» بالشرقية، إذ توجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لمنزل الطفلة، في استجابةً لالتماس ذويها بتوفير كرسي متحرك لها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

جاء ذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة لتعظيم الدور الإنساني والمجتمعي لهيئة الشرطة مع كل شرائح المجتمع، وقد لاقت تلك اللفتة الإنسانية استحسان أسرة الطفلة الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في سرعة الاستجابة لالتماسات المواطنين.

اقرأ المزيد:

إصابة بائع متجول إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في فاقوس بالشرقية

شرقاوي يخترع غسالة من الطوب والاسمنت لتفادي الصعق.. «فاقوس تنافس اليابان»

حريق يلتهم 5 أفدنة زراعية بمركز فاقوس في الشرقية

صورة سيلفي تنهي حياة شقيقتين غرقا في بحر فاقوس بالشرقية

طفلة تبدع في غناء «يا صلاة الزين» على قناة الناس (فيديو)

من الرسم لكتابة القصص القصيرة.. «عنود» طفلة بالابتدائية متعددة المواهب

قطة ترافق طفلة يمنية تعيش في منطقة نائية.. «صديقتها الوحيدة»
بقلم محمد بركات