«الداخلية» تهدي «كرسي متحرك» لطفلة من ذوي الهمم في الشرقية

أهدت وزارة الداخلية طفلة من ذوي الهمم، «كرسي متحرك» بالشرقية، إذ توجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لمنزل الطفلة، في استجابةً لالتماس ذويها بتوفير كرسي متحرك لها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

جاء ذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة لتعظيم الدور الإنساني والمجتمعي لهيئة الشرطة مع كل شرائح المجتمع، وقد لاقت تلك اللفتة الإنسانية استحسان أسرة الطفلة الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في سرعة الاستجابة لالتماسات المواطنين.