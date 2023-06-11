من الرسم لكتابة القصص القصيرة.. «عنود» طفلة بالابتدائية متعددة المواهب

«عنود فايد» طفلة من مدينة دمياط بالصف السادس الابتدائي، منذ نعومة أظافرها، تعشق الفن التشكيلي رسمت لوحات تعد تحفا فنية، كما أنها كاتبة ولها مقالات أدبية وقصص قصيرة، رحلة كفاح فنية في سن صغير انتهت بتكريمها بالأمس في الحفل الختامي لمهرجان الطفل المبدع وسط مواهب عديدة بمجالات مختلفة أغلبها الرسم وإلقاء الشعر والإنشاد الديني.

التقت «الوطن»، بعنود فايد للتعرف أكثر على موهبتها فتقول الطفلة: «أعشق الرسم منذ أن كنت في الحضانة وكان يشيد الجميع بلوحاتي، دعمتني والدتي واشتركت لي في مسابقات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، ومسابقات أخرى، حتى حصلت على لقب ملكة للأخلاق الكريمة بمحافظة دمياط، كما تم تكريمي من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم لمشاركتي في معارض دولية بالرسم وكتابة القصص والروايات، فلن أقف عند هذا الحد ولكن ما زلت أطور من نفسي ومن مهاراتي وهواياتي حتى تميزت بعدة مهارات ومواهب ليس فقط الرسم فحسب».

من موهبة الرسم إلى كاتبة وأديبة

وعن اتجاهها للكتابة والقصص القصيرة، أضافت الطفلة: «أعبر عما يدور بخاطري من خلال لوحاتي بعبارات قصيرة، وبدأت أتعمق وأتعلم الكتابة فأخذت أكتب مقالات أدبية وفلسفية وقصص قصيرة، وأحيانا روايات مستوحاه من مشاهد حقيقية من الواقع، وأشاد بها معلميني في المدرسة ومسؤولي المواهب في الإدارة التعليمية».

«الكتابة أثرت بالإيجاب على رسوماتي، فأصبحت كل لوحة لها قصة وحكاية بعمق وهدف لدرجة أن من كان يقرأ كتاباتي أو يرى رسوماتي يظن أنها لأحد أكبر سنًا».. بهذه الكلمات كشفت «عنود» عن مدى تأثر لوحاتها بكتابتها، مضيفة: «اشتركت لي والدتي في المنتدى الثقافي الأدبي بدمياط والتابع لمديرية الشباب والرياضة وتعلمت كتابة المقالات والأخبار بشكل احترافي وكيف أفرق بين الخبر الزائف والشائعات».

جائزة التميز والإبداع في مهرجان الطفل المبدع

وأشارت الطفلة، إلى أنه جرى تأهيلها في مسابقة الطفل المبدع وتكريمها بالحفل الختامي بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط والمحافظات الأخرى المشاركة، وحصلت على جائزة التميز والإبداع.