إصابة بائع متجول إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في فاقوس بالشرقية

استقبل مستشفى فاقوس العام بالشرقية، منذ قليل، شخصا مصابا إثر التعدي عليه بسلاح أبيض من قبل بعض الأشخاص بسبب خلافات بينهم في مدينة فاقوس، وحالته خطيرة.

إصابة شخص في مشاجرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس العام بوصول شخص يدعى «س. أبو الغيط»، مصابا بجروح قطعية نتيجة التعدي عليه من قبل عدد من الأشخاص بأسلحة بيضاء، فيما جرى تقديم الإسعافات اللازمة له.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعرفة كافة التفاصيل التي أدت لوقوعه، فيما تم الانتقال إلى المستشفى ومعرفة كافة تفاصيل الحادث، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

المشاجرة بسبب خلافات مالية

وقال أحد شهود عيان في الشارع الذي وقع فيه الحادث، إن المشاجرة حدثت أمام محل عمله، لافتا إلى نشوب مشاجرة بين البائع المتجول وعدد من الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم، وقام المارة بنقل المصاب للمستشفى.