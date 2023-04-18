صورة سيلفي تنهي حياة شقيقتين غرقا في بحر فاقوس بالشرقية

شهدت مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سقوط فتاتين شقيقتين في مياه بحر «فاقوس- الحسينية»، انزلقت قدميهما أثناء أخذ صورة «سيلفي» لنفسيهما على هاتف إحداهما، بينما دفعت قوات الإنقاذ النهري بعدد من رجالها للبحث عن الشقيقتين في المياه، ونجحت في استخراج إحداهما، فيما يجري البحث عن الأخرى، وجرى نقل الأولى لمستشفى الحسينية المركزي.

تلقت مديرية الأمن، إخطارا من مركز شرطة الحسينية، يشير لواقعة سقوط فتاتين شقيقتين، إحداهما تبلغ 15 عاما، بينما تكبرها الأخرى بعام، في مياه بحر فاقوس الحسينية، بجوار موقف الزقازيق، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بينما دفعت قوات الإنقاذ النهري بعدد من قواتها، للبحث عن الفتاتين، بعد الإبلاغ عن الواقعة، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها لنقل الفتاتين إلى المستشفى.

سيارة مسرعة تربك الفتاتين

أشارت التحريات الأولية وشهود العيان، إلى أن الفتاتين الشقيقتين كانتا تقفان على مقربة من البحر، تلتقطان صورة سيلفي لنفسيهما، إلا أنهما تفاجئتا بقدوم سيارة مسرعة، ما أدى لارتباكهما، وتراجعهما مسرعتين بظهريهما دون الالتفات للخلف، ما أدى إلى سقوطهما في مياه البحر.

تحرر محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة، وكان جرى الدفع برجال الإنقاذ النهري لانتشالهما، وجرى انتشال إحداهما ونقلها إلى مستشفى الحسينية المركزي، فيما يجري البحث عن الفتاة الأخرى، وأخطرت الجهات المعنية بمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.