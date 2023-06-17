موعد بداية شهر ذي الحجة 2023-1444 فلكيا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد بداية شهر ذي الحجة 2023-1444 حيث أكد أن هلال الشهر سوف يولد بشكل مباشر يوم الأحد 29 من ذي القعدة الموافق 18 يونيو الجاري وذلك في تمام الساعة 6:38 دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة، وأن غرة الشهر فلكياً في اليوم التالي الموافق الإثنين 19 من ذات الشهر.

موعد بداية شهر ذي الحجة 2023-1444

وينتظر المسلمون حول العالم موعد بداية شهر ذي الحجة 2023-1444 حيث يحرص الكثير على صيام تلك الأيام حتى وقفة عيد الأضحى المقرر لها الثلاثاء 27 يونيو من العام الجاري.

ومن المقرر أن عيد الأضحى المبارك لعام 1444هجريا سيقابل فلكياً يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

صلاة العيد في الجيزة 6.22.

صلاة العيد في القاهرة 6.21.

صلاة العيد في شرم الشيخ 6.14.

صلاة العيد في دمنهور 6.22.

صلاة العيد في طنطا 6.20.

صلاة العيد في المنصورة 6.18.

صلاة العيد في الزقازيق 6.19.

صلاة العيد في الإسكندرية 6.24.

صلاة العيد في بورسعيد 6.14.

صلاة العيد في السويس 6.16.

صلاة العيد في العريش 6.08 .

صلاة العيد في الطور 6.16.

صلاة العيد في سانت كاترين 6.14.

صلاة العيد في طابا 6.08.

صلاة العيد في بنها6.21.

صلاة العيد في شبين الكوم6.21 .

صلاة العيد في كفر الشيخ 6.20.

صلاة العيد في الفيوم 6.25.

صلاة العيد في بني سويف 6.24.

صلاة العيد في المنيا 6.28.

صلاة العيد في أسيوط 6.28.

صلاة العيد في سوهاج 6.28.

صلاة العيد في قنا6.24.

صلاة العيد في أسوان 6.28.

صلاة العيد في أبوسمبل 6.37.

صلاة العيد في مرسى مطروح 6.34.

صلاة العيد في السلوم 6.42.

صلاة العيد في نويبع 6.10.

صلاة العيد في حلايب 6.17.

صلاة العيد في شلاتين 6.19.

صلاة العيد في الغردقة 6.18.

صلاة العيد في الخارجة 6.36.

صلاة العيد في الإسماعيلية 6.16.

صلاة العيد في دمياط 6.16.