خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2023 إلكترونيا

يستطيع أي مواطن الحصول على خدمة تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2023 ، بخطوات سهلة وبسيطة، عن طريق رابط إلكتروني على بوابة مصر الرقمية، وذلك في حالة تغيير محل الإقامة أو السفر، حتى لا يتأثر المواطن في الحصول على حقه التمويني.

تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2023

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بعدد من الخطوات السهلة يمكن تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2023 وفقًا لرغبة المواطنين المسجلين في منظمومة التموين، من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية من هنـــــــا.

- اختيار أيقونة التموين من خلال الرابط.

- اختيار أيقونة نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى عبر الرابط.

- الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

- اختيار المحافظة الجديدة من القائمة.

- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين بالمحافظة الجديدة.

شروط تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2023

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شروط تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2023، وهي أن يقوم صاحب البطاقة التمونية بتغيير محل إقامته إلى المحافظة الجديدة التي يرغب في نقل بطاقة التموين إليها.