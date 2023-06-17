البنوك تستعد لصرف مرتبات يونيو 2023 غدا بتغذية «الصراف الآلي»

استعدت البنوك لصرف مرتبات يونيو خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تبدأ البنوك من مساء اليوم السبت في تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية بهدف توفير السيولة للموظفين لسحب مرتباتها خلال الساعات القليلة المقبلة.

موعد صرف مرتبات يونيو 2023

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية فإن مرتبات شهر يونيو في مصر 2023، سيتم صرفها لكل الجهات الإدارية في الموعد الذي حددته الوزارة، وهو غدا الأحد الموافق 18 يونيو 2023، وتستمر في صرف مرتبات شهر يونيو حتى الخميس 22 من الشهر ذاته.

مرتبات شهر يونيو 2023

وقالت الوزارة في بيان، أن أول أيام صرف مرتبات شهر يونيو 2023، هو غدا الأحد 18 يونيو، ويستمر الصرف حتى الخميس المقبل على أن يبدأ صرف المرتبات غدا لوزارات «القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الداخلية، شؤون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي، التموين، السياحة، النقل، البترول، الصحة، الاتصالات، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الإسكان، الآثار، قطاع الأعمال العام، الأوقاف، الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة»، وجميع الجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية)، و(مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات).

مرتبات شهر يونيو يوم الاثنين 19 يونيو

وسيتم صرف مرتبات باقي الجهات في اليوم التالي لوزارات (التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).