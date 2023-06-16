الخارجية الروسية تستدعي السفير الأسترالي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الأسترالي جرايم ميهان، اليوم الجمعة، وسلمته احتجاجا على قرار كانبيرا بإنهاء عقد إيجار قطعة أرض تتواجد عليها السفارة الروسية الجديدة.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية مساء اليوم الجمعة، عن الوزارة في بيانها، إن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو استدعي السفير الأسترالي في روسيا، جريم ميهان، واحتج بشدة على قرار الحكومة الأسترالية بشأن إنهاء عقد إيجار قطعة الأرض التي يجري عليها إنشاء مجمع السفارة الروسية الجديد في كانبيرا.

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر ذلك «خطوة مسيسة بشكل علني وغير ودية تهدف إلى إلحاق ضرر إضافي بالعلاقات الثنائية، والتي وصلت بسبب تصرفات كانبيرا الرسمية، إلى أدنى مستوياتها في التاريخ».